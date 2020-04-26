المشهد العربي

بمسيرة حاشدة.. أهالي ردفان يحتفون بقرار الإدارة الذاتية (صور)

26 أبريل، 2020
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ردفان ـ المشهد العربي:

احتشد سكان ردفان مساء اليوم الأحد في مدينة الحبيلين، للمشاركة في المسيرة الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد المشاركون في المسيرة الحاشدة، على تأييدهم لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبين بفرض السيطرة التامة وإنهاء مشروع حكومة الشرعية.

وانطلقت المسيرة من منصة الشهداء بالحبيلين، وسط ترديد هتافات مؤيدة للمجلس وخطواته.

وأطلق المشاركون بالمسيرة التي شارك فيها مجموعة من الشخصيات البارزة، الألعاب النارية في الهواء تعبيراً عن فرحتهم بإعلان المجلس الانتقالي إدارة الجنوب.

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