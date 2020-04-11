عدن 24

بمشاركة الانتقالي.. اجتماع في ردفان يقر إغلاق الأسواق ومنع التجمعات

11 أبريل، 2020
0

 
أقر اجتماع في ردفان بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، إغلاق الأسواق التي تشكل ازدحاماً كبيراً بالمواطنين ومنع أي تجمعات فيها.
وقرر الاجتماع الذي عقد لبحث تداعيات فيروس “كورونا”، إغلاق المطاعم، وتكليف الحزام الأمني بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وطالب الاجتماع، أبناء المديرية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها قيادات المديرية والأجهزة الأمنية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الانتقالي بردفان فيصل عمر، ومدير أمن ردفان عبدالحكيم محمود صايل، ومدير مكتب الصحة أوسان فضل علي، ونائبه جمال قاسم، ومدير التثقيف محمد ثابت، ومدير التربية أنيس هيثم، وفريق الطوارئ الخاص بالمديرية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إغلاق اجتماع الأسواق الانتقالي التجمعات بمشاركة ردفان في ومنع يقر

إقرا أيضا

Photo of أعداد المخالطين لمصاب كورونا بحضرموت وصلت الى 300 شخص

أعداد المخالطين لمصاب كورونا بحضرموت وصلت الى 300 شخص

11 أبريل، 2020
Photo of لجنة الطوارئ الإخوانية تستثني أسواق القات بشبوة من قرار الإغلاق

لجنة الطوارئ الإخوانية تستثني أسواق القات بشبوة من قرار الإغلاق

11 أبريل، 2020
Photo of انخفاض جديد في أسعار المشتقات النفطية بساحل حضرموت(وثائق)

انخفاض جديد في أسعار المشتقات النفطية بساحل حضرموت(وثائق)

11 أبريل، 2020
Photo of كاتب جنوبي يطالب بتدخل الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ مدينة الشحر من كارثة إنسانية تحاول الشرعية استثمارها

كاتب جنوبي يطالب بتدخل الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ مدينة الشحر من كارثة إنسانية تحاول الشرعية استثمارها

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق