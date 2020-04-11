بمشاركة الانتقالي.. اجتماع في ردفان يقر إغلاق الأسواق ومنع التجمعات



أقر اجتماع في ردفان بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، إغلاق الأسواق التي تشكل ازدحاماً كبيراً بالمواطنين ومنع أي تجمعات فيها.

وقرر الاجتماع الذي عقد لبحث تداعيات فيروس “كورونا”، إغلاق المطاعم، وتكليف الحزام الأمني بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطالب الاجتماع، أبناء المديرية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها قيادات المديرية والأجهزة الأمنية.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الانتقالي بردفان فيصل عمر، ومدير أمن ردفان عبدالحكيم محمود صايل، ومدير مكتب الصحة أوسان فضل علي، ونائبه جمال قاسم، ومدير التثقيف محمد ثابت، ومدير التربية أنيس هيثم، وفريق الطوارئ الخاص بالمديرية.