نخبة حضرموت

بمشاركة القيادة المحلية للانتقالي.. شباب حضرموت الأحرار يدشن “متطوعون لأجل الجنوب” للوقاية من فايروس كورونا ⋆

9 أبريل، 2020
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سيئون (نخبة حضرموت) عبدالكريم مقرم
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، بشأن التعامل مع فايروس كورونا وبرعاية سخية من دائرة الشباب  بالأمانة العامة ، دشن شباب حضرموت الأحرار ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل ، في مدينة سيئون وبحضور نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت لشوؤن الوادي الشيخ صالح العمودي ، حملة “متطوعون لأجل الجنوب” للوقاية من خطر فايروس كورونا المستجد (Covid19) .

واستهدفت الحملة، الأسواق والشوارع العامة والمواطنين في الحارات ، عبر تعريفهم بالإجراءات الوقائية التي تمنع الإصابة بالمرض وتحد من انتشاره .

وقام شباب حضرموت الأحرار ، بتوزيع البروشورات الإرشادية على المواطنين، إلى جانب تعليق الملصقات وإرشادات توعوية وطرق الوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد (Covid19) على الجدران ، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات في تعقيم وتطهير أيادي المواطنين والأماكن العامة ورش ثلاجات شرب الماء ، إضافة إلى دورات المياه بالمساجد .

وفي تصريح صحفي لنائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت لشوؤن الوادي الشيخ صالح العمودي ، قدم شكره لشباب حضرموت الاحرار على العمل الانساني في توعية الشارع الحضرمي من هذه الامراض المنتشرة والاوبئة ، سائلا المولى ان يوفقهم في عملهم الجبار.

وأضاف : نشكر قيادتنا وعلى رأسهم الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي والقيادة المحلية وكافة القائمين على المجلس الانتقالي.

من جانبه ، تقدم رئيس شباب حضرموت الأحرار بالشكر لدائرة الشباب بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي على رعايتها حملة  “متطوعون لأجل الجنوب” للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد ، شاكرا نائب رئيس القيادة المحلية بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي الشيخ صالح العمودي ، وأعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية حضورهم لتدشين الحملة ، مقدما شرحا مفصلا عن اهداف الحملة التي تستهدف المواطنين بوادي حضرموت بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من تفشي هذا الوباء .  

حضر التدشين أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عرفان سالم الهجري ، الشيخ مبارك الجابري ، حسين فرج العامري ، وأعضاء القيادة المحلية بمحافظة حضرموت الأستاذ علي حمدون ، ربيع غصان  .

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