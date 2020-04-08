بمشاركة رئيس القيادة المحلية بالمحافظة .. انتقالي المكلا يدشن المرحلة الأولى للحملة الوقائية لمواجهة الحميّات ووباء كورونا

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا، مساء اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى للحملة الوقائية والتوعوية لمجابهة الحميّات ووباء كورونا المستجد بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة بمديرية المكلا.

وتستهدف حملة الرش الضبابي كافة أحياء مدينة المكلا وضواحيها إلى جانب توزيع الملصقات التوعوية و الكمامات المعقمه والقفازات على مهندسي (عمال) النظافة.

وفي تصريح صحفي قال نائب انتقالي المكلا الأستاذ عبدالله بانصيب “أن الهدف من الحملة في مرحلتها الأولى هو الحد من انتشار البعوض الناقل للحميّات ، و توعية مجتمعنا بمخاطر وباء كورونا الذي عجز العالم عن مواجهته، و الوقوف إلى جانبهم في الظروف العصيبه مع ضعف الخدمات الصحية نتيجة غياب الدور الحكومي”.

وأضاف “سعينا في المجلس الانتقالي منذ الوهله الأولى و حرصاً منا لعدم انتشار وباء كورونا ، من خلال تعقيم المساجد و أماكن تجمعات المواطنين و المحال التجارية ، جنب إلى جنب مكتب الصحة بالمحافظة”.

حضر التدشين رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، ونائبه الأستاذ سالم بن دغار و نائب رئيس القيادة المحلية لانتقالي المكلا الأستاذ عبدالله بانصيب، ومدير عام مكتب الأشغال العامة بمديرية المكلا أنور قاسم الموسطي، و عدد من القيادات المحلية بمحافظة حضرموت و مديرية المكلا.