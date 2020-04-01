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بمشاركة مدير خنفر ومدير الوحدة التنفيذية للنازحين … تدشين حملة التوعية بفايروس كورونا بمدرسة الميثاق الكود بابين

1 أبريل، 2020
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بمشاركة مدير خنفر ومدير الوحدة التنفيذية للنازحين ... تدشين حملة التوعية بفايروس كورونا بمدرسة الميثاق الكود بابين

 
دشن صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ /٣/ ٢٠٢٠بمنطقة الكود بمحافظة ابين حملة التوعية بفايروس كورونا التي تنفذها السلطة المحلية بمديرية خنفر ممثلة بمديرها العام الشيخ المنصري وبمشاركه الاستاذ انيس اليوسفي مديرالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والأستاذ صلاح بالليل مدير مكتب الصحة بخنفر والأستاذ ذياب الباهزي مديرمكتب الشوون الاجتماعية خنفر.وكانت عملية التدشين تمت في مدرسة الميثاق بالكود وتأتي هذه الحملة كخطوة استمرار للحمله التي انطلقت أمس بمركز مديرية خنفر ،وقدشاركت في عملية التدشين جمعيات الكود المتفاعلة مع الحملة كجمعية بالخيرنبني حياة،وجمعية زهورحواء ،وجمعية زمزم ،وجمعية الاماني ،وتم في التدشين توزيع الجمعيات على المربعات ومخيمات النازحين .
يجدر بالاشارة أن حمله التوعية تأتي في إطار سعي السلطة بخنفر لمجابهة خطرفايروس كورونا والوقاية منه .حضرالتدشين الشيخ عبدالله سعيد الشحيري الشخصية الاجتماعية المعروفه والاخ وجدي بافار مسؤول مكتب صندوق النظافة بالكود.
من ..ابتسام الناصر
مكتب اعلام الوحدة التنفيذية ابين

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