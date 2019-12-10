بمشاركة مروحيات.. “خليفة الإنسانية” تستنفر لانتشال سقطرى من كارثة “بافان”

@ سقطرى، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2019-12-10 08:30:38

استنفرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، فرقها الطبية والإغاثية والفنية، لإنقاذ وإجلاء السكان في المناطق المنكوبة جراء إعصار “بافان” الذي ضرب جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

وقال سكان محليون لـ”نيوزيمن”، إن فرق الدفاع المدني، التابع لمؤسسة خليفة الإنسانية، تنفذ عمليات إجلاء للأهالي العالقين والمحاصرين بمياه الإعصار، خاصة في مديرية “حديبو”.

وتشارك في عمليات الانقاذ والإجلاء عدد من الطائرات المروحيات، إلى جانب فرق طبية وفرق إيواء تعمل على الأرض.

ويظهر مقطع فيديو طائرات مروحية تابعة لمؤسسة خليفة الإنسانية، أثناء مشاركتها في تنفيذ عمليات انقاذ للسكان العالقين إلى مناطق آمنة، وكذا إجلاء المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

في حين باشرت الفرق الفنية فتح الطرقات، بعد انهيار شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في الجزيرة، بسبب العاصفة الجوية.

وعملت مؤسسة خليفة الإنسانية، عبر فرقها الفنية في الميدان، لتفادي أضرار الإعصار، على شبكة التيار الكهربائي، ومنع خروج المنظومة عن الخدمة.

وشهدت مديرية “حديبو”، المركز الإداري لأرخبيل سقطرى، منتصف عملية نزوح واسعة للسكان بفعل انهيار عددا من المنازل وتقطع شبكة المواصلات جراء تدفق سيول كبيرة وهطول غزير للأمطار.

وذكر سكان محليون أن سيولاً عارمة وبكميات هائلة اجتاحت أودية حديبو في سقطرى التي تشهد حالياً إعصاراً وصفوه بـ”اقوى الأعاصير” التي مرت على الأرخبيل.