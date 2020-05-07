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بمشاركة 23 شركة تدشن مبادرة من المنتج للمستهلك

7 مايو، 2020
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سلع
سلع

السودان اليوم :

بمشاركة 23 شركة وزارة الصناعة والتجارة، تدشن برنامج من المنتج للمستهلك، بمحلية امدرمان.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية مبارك محجوب، في تصريح صحفي الأربعاء، إن البرنامج انطلق في ميدان الرياض بالثورة ويستهدف 13 نقطة بيع في جميع مناطق امدرمان، وإضاف : شاركت 23شركة بمختلف السلع المحلية والمستوردة، موضحا بان التنظيم كان جيدا من قبل لجان الخدمات بالمنطقة، ساعد على إقبال المواطنين للشراء، مشيرا الى ان البرنامج نموذج اولي للمبادرات يخضع للتجربة والتقييم، وستشهد فترة جائحة كورونا اطلاق المزيد من المبادرات.

يذكر بان مبادرة من المنتج للمستهلك، تأتي ضمن مجموعة من الحزم لتخيف أعباء المعيشة، بمشاركة القطاع الخاص.







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