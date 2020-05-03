بمعدل 3770 وجبة إفطار يومية .. الإمارات تواصل تنفيذ حملة “إفطار صائم” في عدة محافظات

عدن24-خاص

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الآلاف من وجبات الإفطار اليومية بمحافظات حضرموت وشبوة والحديدة وتعز.

ويستفيد من وجبات الإفطار التي توزعها دولة الإمارت، مايزيد عن 100 ألف صائم في تلك المحافظات، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية الرمضانية.

وقامت فرق الهيئة، بتوزيع 7 آلاف وجبة بمديرية المكلا والشحر وغيل باوزير بحضرموت، و 4200 وجبة بمديرية عتق في شبوة، و7 آلاف وجبة بمديريات الخوخة وحيس والدريهمي والتحيتا بالحديدة، و8190 وجبة بمديرية المخا وذُباب والوازعية وموزع بتعز.

وتواصل الهيئة تنفيذ حملة “إفطار صائم”، بمعدل 3770 وجبة إفطار يومية يتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة.

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