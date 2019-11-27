بمناسبة الأعياد الوطنية 30 نوفمبر.. حفل تكريمي بثانوية باكثير للبنات بصيرة

صورة من الحفل يوم الاربعاء -عدن الغد

أقيمت يوم الأربعاء في ثانوية باكثير النموذجية للبنات بمديرية صيرة حفل فني وتكريمي للمربيات والطالبات المتفوقات على مستوي محافظة عدن بمناسبة اعياد الـ 30 من نوفمبر.

وفي بداية الحفل والتكريم ألقت الأستاذة انتصار العولقي مديرة الثانوية كلمة ترحيبية بالضيوف شكرت حضورهم ومشاركتهم الحفل.

وقالت ان هذا اليوم هو لتكريم المبدعات من الطالبات والمربيات والذين يستحقون هذا التكريم عن جدارة واستحقاق وان شاء الله العام القادم نكرم غيرهم وبنفس المناسبة . متابعة بالقول :” نحنا نشجع طلابنا على الجهد والمثابرة لينالوا مراتب أعلى ويخدمون وطنهم .

وحضر الحفل والتكريم الأستاذ محمد الشاذلي الوكيل الأول لمحافظة عدن و خالد سيدو مدير عام مديريه صيرة والدكتور محمد الرقيبي مدير مكتب التربية بالمحافظة والأستاذ نبيل عبدالمجيد رئيس شعبة التعليم والدكتور عزام خليفة وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ فضل مانع وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ رائد طه مدير إدارة التربية بالمديرية والأستاذ خالد هيثم مدير إدارة الأنشطة بالمحافظ وجمع من أولياء الأمور الطالبات.

من نضال فارع