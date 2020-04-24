بمناسبة الذكرى الرابعة لتحريرها.. أبناء حضرموت ينصبون لوحات عملاقة تعبيرا عن الوفاء لدولة الإمارات

عدن24- متابعاتبالتزامن مع احتفالات أبناء حضرموت بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مديريات ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي،والتي أضحى الحضارم يقطفُون ثِمارها بعد الانعتاق من براثن الجهل والظلام.دشنت حملة “ماقصرتوا عيال زايد” عملها بنصب عدة يافطات في مداخل ومخارج ومختلف شوارع مدينة المكلا تضمنت عبارات شكر وعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً.من جانبه عبر الصحفي محمد عبدالله بوعيران رئيس الحملة أنه إلى جانب تعليق اللوحات والبنرات في شوارع العاصمة المكلا فإنه سيتم تقديم وصلة غنائية باللون الحضرمي عنوانها“زعيم الشهامة أبوخالد”تعبيراً للحب الذي يحظى به سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بين أبناء المحافظة والذي كانت لقراراته وتوجيهاته الأثر الكبير لماهي عليه حضرموت الآن..سواء من حيث الدعم اللوجستي والعسكري أو الأعمال الخيرية عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي بتسيير القوافل الإغاثية والطبية للمحافظة عقب تحريرها..سيظل يوم الرابع والعشرين من أبريل يوماً فارقاً في تأريخ حضرموت ومناسبة أحق أن يحتفي بها أبناء المحافظة كل عام..ذلك ما تصرح به السلطة المحلية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة..حيث إن الإمارات العربية الشقيقة قدمت الرجال والدعم العسكري لتحرير المحافظة ابتداء..وما تلاه بعد ذلك من تطوير للأجهزة الأمنية والعسكرية وتدريب كوادرها وكذلك تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والطبي للمواطنين في سبيل تحسين مستوى المعيشة لديهم.

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