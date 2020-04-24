عدن 24

بمناسبة الذكرى الرابعة لتحريرها.. أبناء حضرموت ينصبون لوحات عملاقة تعبيرا عن الوفاء لدولة الإمارات

24 أبريل، 2020
0

عدن24- متابعاتبالتزامن مع احتفالات أبناء حضرموت بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مديريات ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي،والتي أضحى الحضارم يقطفُون ثِمارها بعد الانعتاق من براثن الجهل والظلام.دشنت حملة “ماقصرتوا عيال زايد” عملها بنصب عدة يافطات في مداخل ومخارج ومختلف شوارع مدينة المكلا تضمنت عبارات شكر وعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً.من جانبه عبر الصحفي محمد عبدالله بوعيران رئيس الحملة أنه إلى جانب تعليق اللوحات والبنرات في شوارع العاصمة المكلا فإنه سيتم تقديم وصلة غنائية باللون الحضرمي عنوانها“زعيم الشهامة أبوخالد”تعبيراً للحب الذي يحظى به سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بين أبناء المحافظة والذي كانت لقراراته وتوجيهاته الأثر الكبير لماهي عليه حضرموت الآن..سواء من حيث الدعم اللوجستي والعسكري أو الأعمال الخيرية عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي بتسيير القوافل الإغاثية والطبية للمحافظة عقب تحريرها..سيظل يوم الرابع والعشرين من أبريل يوماً فارقاً في تأريخ حضرموت ومناسبة أحق أن يحتفي بها أبناء المحافظة كل عام..ذلك ما تصرح به السلطة المحلية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة..حيث إن الإمارات العربية الشقيقة قدمت الرجال والدعم العسكري لتحرير المحافظة ابتداء..وما تلاه بعد ذلك من تطوير للأجهزة الأمنية والعسكرية وتدريب كوادرها وكذلك تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والطبي للمواطنين في سبيل تحسين مستوى المعيشة لديهم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء الإمارات الذكرى الرابعة الوفاء بمناسبة تعبيرا حضرموت عملاقة عن لتحريرها لدولة لوحات ينصبون

إقرا أيضا

Photo of مواطنون في العاصمة عدن يشكون من انقطاع الكهرباء منذ ٤ أيام

مواطنون في العاصمة عدن يشكون من انقطاع الكهرباء منذ ٤ أيام

24 أبريل، 2020
Photo of بن فريد: لايجوز الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض” لهذا السبب”

بن فريد: لايجوز الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض” لهذا السبب”

24 أبريل، 2020
Photo of كتاب ومحللون يشيدون ببيان المجلس الانتقالي الجنوبي” الأخير” تفاصيل”

كتاب ومحللون يشيدون ببيان المجلس الانتقالي الجنوبي” الأخير” تفاصيل”

24 أبريل، 2020
Photo of السقطري يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الإقدام والشجاعة

السقطري يكرم مُنقذي الرجل المسن بكريتر ويحيي فيهم روح الإقدام والشجاعة

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق