بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جامعة عدن ومرور 45 عاما لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية.. تحضيرية مؤتمر النساء والولادة التاسع تبدأ استعداداتها



اعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر أمراض النساء والولادة التاسع للعام ٢٠٢٠م فتح استلام الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر من تاريخ 14 يناير من الشهر الجاري ويستمر حتى تاريخ 28 فبراير ٢٠٢٠م .

ويأتي تنظيم المؤتمر العلمي التاسع للنساء والولادة في مطلع إبريل 2020 ، وذلك في إطار اليوبيل الذهبي الذكرى ال50 لتأسيس جامعة عدن ومرور 45 عاما لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية .

وقالت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رئيس قسم أمراض طب النسائية والتوليد أ.مشارك. د.نهلة الكعكيأن المؤتمر التاسع تحت شعار السعي نحو الارتقاء بالخدمات الصحية للنساء ، هو امتداد لسلسلة من المؤتمرات العلمية التي ينظمها قسم النساء والولادة بكلية الطب سنويا لمناقشة ابرز المستجدات والقضايا والإشكاليات المتعلقة بالنساء والولادة وبلورتها والعمل على تقديمها كتوصيات ومخرجات تتطلب من الجهات المسؤولة القيام بواجبهم للمعالجة ووضع الحلول .

وأضافت الكعكي أن التحضيرات والاستعدادات لتنظيم المؤتمر العلمي السنوي مستمرة و سيتم استقبال كافة المشاركات لتجهيزها والاطلاع عليها من قبل اللجنة العلمية حيث يتم التنسيق مع كل المشاركات التي يتم الاتفاق عليها والترتيب مع مقدم البحث وذلك ضمن الاستعدادات المسبقة التي تساهم في تنفيذ المؤتمر بطريقة سهلة وسليمة .

وحثت “الكعكي” الراغبين بتقديم مشاركتهم العلمية الالتزام بالموعد المحدد متمنية للجميع التوفيق والنجاح .