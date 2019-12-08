بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين.. جمعية رعاية وتاهيل المعاقين حركيا بالمهرة تنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية

في أجواء يملؤها الإثارة والحماس بين المعاقين اقامت جمعية رعاية وتاهيل المعاقين حركيا م / المهرة ونادي الإرادة للرياضي المعاقين التابع لها العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية احتفالا باليوم الوطني للمعاقين التاسع من ديسمبر.

هذا وقد تنافس العديد من المعاقين المنتسبين للجمعية في كثير من الألعاب الرياضية و البدنية والذهنية حيث قسم المعاقين على مجموعات في كثير من الالعاب ففي لعبة الشطرنج تنافس المعاقين باحترافية اذهلت الحكام في المستوى الرائع الذي قدموه حيث حقق المركز الأول اللاعب رائد كرامة العوبثاني وفي لعبة كرة الطاولة تقابل اللاعب قائد بلحاف و اللاعب جميل عوض في المباراة النهائية في مباراة وصفت بالحماسية حيث تغلب فيها اللاعب قائد بلحاف بشوطين مقابل شوط واحد وفي رمي السهم حقق اللاعب عوض الغيلي الرقم القياسي بتحقيقة 75 نقطة.

وفي خضم غمار المنافسة والاثارة والحماس المنقطع النظير عبر العديد من المعاقين عن سعادتهم و فرحتهم وهم يمارسون الرياضة لأول مرة حيث انتابهم روح الحماس والمنافسة وشعور لأول مرة يجدوه اثناء ممارستهم المنافسة الرياضية .

ودعو الجهات الحكومية بضرورة الاهتمام برياضة المعاقين حركيا ودعهما مثلها مثل الأندية الأخرى كونها كسرت حاجز الخجل والانطواء.

الجدير بالذكر أن جمعية المعاقين ونادي الإرادة للرياضي المعاقين حركيا سيقيم يوم غدا سباق الكراسي المتحركة الذي سينطلق من امام مبنى المؤسسة الاقتصادية ويدعو كافة الرياضيين والمهتمين إلى الحضور والمشاركة دعما معنويا منقبلهم للرياضة المعاقين.

*من محمد صالح مجمبل