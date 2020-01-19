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بناء مركز غسيل الكلى في المهرة بتمويل سعودي

20 يناير، 2020
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عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على بناء مركز خاص بغسيل الكلى في محافظة المهرة تابع لمستشفى الغيضة المركزي.

إنشاء المركز يأتي ضمن حزمة مشاريع صحية يقدمها البرنامج السعودي لتطوير ودعم القطاع الصحي في المهرة وفي إطار الحرص لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيسهم المركز في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بسهولة ويسر وتطوير خدمات المستشفى.

وزود المركز بأكثر من 80 جهازاً طبياً حديثاً ويحتوي على قسمين للرجال والنساء على أن يستقبل أكثر من (18) مراجعاً يومياً وأكثر من (2000) جلسة غسيل شهرياً على يد كادر طبي مؤهل علمياً وعملياً.

في مقابل ذلك تنفس مرضى الفشل الكلوي في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة الصعداء بإنجاز مركز الغسيل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للأخوة في البرنامج السعودي للتنمية والإعمار على جهودهم ولفتتهم الإنسانية بإنشاء هذا المركز الذي سيرفع عنهم المعاناة وتكبد تكاليف السفر للعلاج خارج المحافظة.

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الكلى المهرة بتمويل بناء سعودي غسيل في مركز

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