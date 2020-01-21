بنك عدن المركزي يستعد لافتتاح فرع جديد في ابين

تستعد محافظة أبين، حالياً، لإعادة افتتاح فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، عقب استكمال تأهيله بتكلفة إجمالية بلغت نحو 220 مليون ريال.

وناقش محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، مع نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، الجهود المبذولة لافتتاح فرع البنك المركزي في أبين بعد إعادة تأهيله واستكمال كافة الأعمال الفنية والتجهيزات المخزنية.

وأكد محافظ أبين، على الأهمية التي يمثلها عودة نشاط فرع البنك المركزي في تحريك الأنشطة المالية والمصرفية وتوفير عناء المؤسسات والناس في الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة مختلف العمليات المالية بما فيها المرتبات وما يرافقها من مخاطر .. لافتاً إلى تجاوز أبين اليوم المآسي وآلام الحروب السابقة وهي تخطو حالياً خطوات التعافي.

من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي حبيشي، سعي قيادة البنك المركزي لتسهيل عملية الافتتاح في إطار الارتقاء بالأنشطة المالية في مختلف المحافظات ومنها أبين.

بدوره أكد مدير عام فرع البنك المركزي بمحافظة أبين محسن الصلاحي، أنه تم تجهيز جميع الإدارات والأقسام الفنية والإدارية وشبكة الكمبيوتر والخزائن بفرع البنك في أبين .. شاكرا دعم قيادة البنك المركزي ومحافظ أبين وجميع الجهود التي بذلت لإعادة تأهيل البنك بعد تعرضه للتدمير الكامل عام ٢٠١١م.