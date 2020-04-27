كريتر سكاي

بن بريك:المتظاهرون في عدن ماجورين وهدفهم النهب والسلب والاغتصاب(فيديو)

27 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

وصف احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية العمومية بالانتقالي المتظاهرين من ابناء عدن بالمجورين.
وقال أحمد بن بريك:من تظاهر بعدن هم مجاميع مأجورة.
واضاف: وأن خروجهم للشوارع كان مدفوعاً مما تسبب ذلك بحالات من النهب والسلب والإغتصاب.
ولذلك أعلنوا حالة الطوارئ.
ويوم الاحد اعلن المجلس الانتقالي تنفيذ حالة الطوارئ بعدن

الفيديو

 

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