بن بريك:المتظاهرون في عدن ماجورين وهدفهم النهب والسلب والاغتصاب(فيديو)

وصف احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية العمومية بالانتقالي المتظاهرين من ابناء عدن بالمجورين.

وقال أحمد بن بريك:من تظاهر بعدن هم مجاميع مأجورة.

واضاف: وأن خروجهم للشوارع كان مدفوعاً مما تسبب ذلك بحالات من النهب والسلب والإغتصاب.

ولذلك أعلنوا حالة الطوارئ.

ويوم الاحد اعلن المجلس الانتقالي تنفيذ حالة الطوارئ بعدن

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