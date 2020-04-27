كريتر سكاي
بن بريك:المتظاهرون في عدن ماجورين وهدفهم النهب والسلب والاغتصاب(فيديو)
كريتر سكاي/خاص:
وصف احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية العمومية بالانتقالي المتظاهرين من ابناء عدن بالمجورين.
وصف احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية العمومية بالانتقالي المتظاهرين من ابناء عدن بالمجورين.
وقال أحمد بن بريك:من تظاهر بعدن هم مجاميع مأجورة.
واضاف: وأن خروجهم للشوارع كان مدفوعاً مما تسبب ذلك بحالات من النهب والسلب والإغتصاب.
ولذلك أعلنوا حالة الطوارئ.
ويوم الاحد اعلن المجلس الانتقالي تنفيذ حالة الطوارئ بعدن
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