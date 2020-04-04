عدن تايم

بن بريك : أي حل سياسي للإزمة اليمنية لن ينجح دون استقلال الجنوب

4 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك أن أية حل سياسي للأزمة اليمنية لن يتحقق مطلقاً دون استقلال الجنوب.

وقال بن بريك عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : نحن في عامنا السادس من العدوان الإيراني بمليشياته الحوثية ونجدد موقفنا الثابت من التحالف العربي بقيادة السعودية لتحقيق الأمن القومي العربي.

وشدد على أن أي حل سياسي شامل وعادل ودائم لن يتحقق أبدا دون إستقلال الجنوب ونيل كامل حريته على ترابه الطاهر، ووقف تدخل إيران وتركيا في منطقتنا العربية.

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