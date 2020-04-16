بن بريك : الاصلاح ومقاتليه من الجماعات الارهابية يحاولون تكرار هذا السيناريو !!



عدن تايم – خاص :

اكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان حزب الاصلاح ومقاتليه من الجماعات الارهابية تحاول تكرار سيناريو 94 في غزو الجنوب عبر استخدام الدين.

وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر:ادخر حزب الإصلاح مقاتليه من القاعدة وداعش لغزو الجنوب ولم يشارك بهم في أي قتال ضد الحوثي نهائيا محاولا تكرار سيناريو 94م مع تبرع صعتر بفتوى الغزو بدل الزنداني والديلمي.

واضاف:يغيب عنهم هذه المرة أن حفظة القرآن وأئمة مساجد الجنوب في الصفوف الأمامية دفاعا عن الجنوب.

واختتم تغريدته قائلا:انتهى استخدام الدين.