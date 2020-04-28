اليمن العربي

بن بريك : بقي الجدية في تنفيذ إتفاق الرياض مالم فأتركوا الشعب ينتزع حقوقه

28 أبريل، 2020
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أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، انه بقي الجدية في تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي .

 

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، “أكدنا بعد صدور بيان الانتقالي مباشرة على تنفيذ اتفاق الرياض وشددنا في ذلك، والذي سيضع الكل في مواجهة الحوثي وتحسين خدمة الشعب” .. لافتاً إلى أنه هذا ما لا يمكن تنفذه الشرعية؛ لإنها تعيش وتقتات على إطالة الحرب وعرقلة خدمة الشعب .

 

وأضاف “بقي الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض، مالم فاتركوا الشعب يواصل نزع حقوقه” .

 

وجاءت تغريدة بن بريك على خلفية بيان التحالف العربي الذي شدد على جميع الأطراف على ضرورة تنفيذ بنود إتفاق الرياض .

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