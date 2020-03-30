بن بريك: حملات معادية تدفع نحو صراعات جانبية لاشغال الجنوبيين عن عدوهم

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان مطابخ معادية للجنوب هي من تقود حملة التشوية التي تستهدف قيادات القوات الجنوبية موكدا ان الهدف من تلك الحملة هي ادخال القيادات الجنوبية في صراعات جانبية واشغالهم عن هدفهم الرئيسي.

وقال بن بريك في سلسلة تغريدات له على تويتر:حملات التشويه لقيادات القوات الجنوبية الأمن والأحزمة والإسناد والدعم والألوية وكل القطاعات في هذا التوقيت نعرف ما المقصود منها ومن يقف خلفها.

وتابع قائلا: المشكلة في المتحمس للنشر من الطيبين مرة بداعي الأراضي وهو الأكثر، ومرة بداعي التظلم للأفراد كل هذا يدار ببراعة من مطابخ أعداء الجنوب .

واسترسل بالقول: تكلمنا مرارا عن ملف الأراضي، وأنه معترك يراد بنا الانشغال به عن الهدف الرئيس وإدخالنا في صراعات مع متخاصمين جنوبيين في مسائل لايقطع فيها غير القضاء، وقلنا أكثر من مرة: “من أخذ شبرا من الأرض بغير حق سيفصل القضاء فيه وسيسترد منه ولو بنى عشرين دور “. مضيفا لقد أكدنا على ذلك مرارا .

وجدد بن بريك التاكيد على ان “أي مظلومية للأفراد من رواتب أو تسريح فهناك قنوات للنظر والبت فيها”

واضاف يظهر جليا أن الغرض ليس إنصاف المظلوم بقدر التشويه والإساءة لرجال الجنوب الذي يحملون السلاح على أكتافهم ليل نهار ذودا عن الوطن فيأتي من يهيج في مواقع التواصل ويجد الطيبين المتحمسين فيكونوا وسيلته للنشر