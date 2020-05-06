المشهد اليمني

بن بريك يرد على دعوة الميسري باجتياح عدن ويبعث برسالة له

6 مايو، 2020
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المشهد اليمني

رد نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك برسالة مشفرة على خطاب تواصل اجتماعي، ظهر فيه أحمد الميسري وزير خارجية الشرعية.

وقال بن بريك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر : “شفرة يفهمها الميسري فقط لاغير، هاني بن بريك مستعد يرسل لك هاتف الثريا لتتصل بمن تريد أن يصل كلامك له، بدون ما تلجأ لقناة الجزيرة”.

وذكر هاني بن بريك الميسري عن قناة الجزيرة بقوله :”هي أوصلت رسائل بن لادن والظواهري لرجالهم في كل مكان وللمجتمع الدولي”.

وأضاف بن بريك مخاطبا الميسري : “انتبه أخي لازلنا حريصين على كل جنوبي”.

وبسخريه علق بن بريك على أي ردود أفعال حول تغريدته، وقال : “أتمنى لا يفطر أحد من الجماعة بعد التغريدة”.

هذا وظهر أحمد الميسري بخطاب بث عبر برامج التواصل الاجتماعي، وقامت بعرضه قناة الجزيرة .

وفي الخطاب ظهر الميسري مهاجما الجميع دون إستثناء التحالف والانتقالي والشرعية داعيا الجيش إلى اجتياح عدن، وهي دعوة أطلقها في الوقت الذي تتفشى فيه جائحة كورونا والحميات في عدن.

وشن ناشطون هجوما على الرجلين داعينهم إلى تجنيب عدن الحرب .

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