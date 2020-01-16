عدن تايم

بن بريك يطلع على أوضاع كوادر القوات الجوية من العميد الجنيدي

17 يناير، 2020
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التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر الجمعية الشخصية الوطنية والاجتماعية عميد منتدى الجنيدي الثقافي والسياسي العميد الركن علي عبدالله منصور الجنيدي. 

وفي مستهل اللقاء رحب اللواء أحمد سعيد بن بريك بالسيد علي الجنيدي، معرباً عن سعادته وسروره بهذه الزيارة الطيبة التي تأتي بعد فترة انقطاع طويلة. 

وخلال اللقاء ناقش اللواء احمد سعيد بن بريك مع السيد الجنيدي أحوال وأوضاع كوادر القوات الجوية والدفاع الجوي وكذلك المستجدات السياسية على الساحة المحلية خاصة ما هو متعلق بسير عملية تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد خارطة طريق لمعالجة الاوضاع في الجنوب ويشكل عامل اساسي في التمهيد للمشاورات النهائية التي ستبحث الحل السياسي الشامل الذي يؤسس لسلام دائم ومستدام .

من جانبه عبّر السيد علي عبدالله منصور الجنيدي عن شكره وتقديره للواء بن بريك على دعوته الكريمة واستضافته الطيبة، مثنيا على الجهود العظيمة التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى رأسهم القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في الانتصار للقضايا الوطنية وتبني قضايا المجتمع الجنوبي بمختلف شرائحه وفئاته. 

وهنأ السيد الجنيدي، اللواء أحمد سعيد بن بريك بنجاح أعمال الدورة الثالثة للجمعية الوطنية والتوصيات الهامة الصادرة عنها وكذلك الرسائل التي وجهها اللواء أحمد سعيد بن بريك من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، متمنياً للواء بصفة شخصية وللمجلس الانتقالي بصفة عامة مزيدا من التقدم والتوفيق وبما يسهم في الانتصار للقضية الجنوب وشعب الجنوب.

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