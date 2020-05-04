عدن تايم

بن بريك يكشف من يقف وراء الاغتيالات والفوضى في عدن

4 مايو، 2020
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بن بريك يكشف من يقف وراء الاغتيالات والفوضى في عدن

وعد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، بكشف اعترافات خلية اغتيال أئمة المساجد والجمعيات والكوادر الأمنية في عدن قريبا.
وقال بن بريك في تغريدة على تويتر: قريبا اعترافات خلية محمد المقطري الحارس الشخصي لعبدالمجيد الزنداني والمحتمي بمأرب مالم يكن تم تهريبه إلى تركيا أو قطر، هذه الخلية التي تخصصت بتصفية أئمة مساجد سلفيين وإصلاحيين سابقين وجمعيات سرورية وكوادرنا الأمنية كل ذلك حسب مخطط الإخونج لتغرق عدن في الفوضى ويستحال إدارتها.
واكد في تغريدية أخرى: ان الخلية مجندة منذ 2011م وازدادت عملياتها بعد تحرير عدن فجاوزت 40 عملية بين اغتيال بالكاتم والكلاشنكوف والعبوات الناسفة ومن ضمن المستهدفين محافظ ومدير أمن عدن حينها الزبيدي وشلال، وبلغت ذروة حدتها مع تغيير محافظ عدن البكري ومجي اللواء جعفر، فقضى جعفر ورفضت الإمارات مرشح الإخونج.

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