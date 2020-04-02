عدن تايم

بن بريك يوجه رسائل للميسري والجبواني والشماليين في الجنوب

2 أبريل، 2020
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اكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ‏ان كافة المواطنين الذين ينتمون للمحافظات الشمالية، يعملون ويعيشون في الجنوب بكل أمن وأمان.
وشدد بن بريك في تغريدة على تويتر ان: أي لغة تحريض ضدهم غير مقبولة أبدا، ولانحملهم وزر الجناة، أما المخالف للأمن سواء كان شمالي أوجنوبي سيحاسب.
وقال: أي شمالي تم البسط على أملاكه التي استحقها بطريقة شرعية سيرد حقه ولو كانت عند أكبر جنوبي، مضيفا: العدل أساس الحكم .

‏وفي تغريدة أخرى قال بن بريك: إني أحن لعودة الميسري والجبواني لحضن الجنوب وهكذا كل من بعد عن خيار الشعب الجنوبي وهو من الجنوب أحن لعودته، قد يخالفني الكثير ولكن اتركوني أعبر عن شعوري، لن نبني وطن ونحن فينا روح الانتقام، والله الذي لا إله غيره حتى الشماليون الذين تجنوا علينا نتمنى لهم العودة للصواب والعقل .

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