”بن تركي” يعد ”باكريت” بدعم المهرة

قال محافظ محافظة المهرة، راجح باكريت، اليوم الثلاثاء، أن الامير فهد بن تركي-قائد القوات المشتركة، وعده بدعم المحافظة.

وأوضح باكريت في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “كريتر سكاي”، أنه “التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي -قائد القوات المشتركة، وناقش معه طبيعة الاوضاع التي تشهدها المهرة والتحديات التي تواجهها، وكذا سبل دعم المملكة للسلطة المحلية، في المجال الخدمي والتنموي والأمني والعسكري، الى جانب إعادة الإعمار.

وكان باكريت شن هجوما على قائد قوات حرس الحدود اليمني بتهمة مصادرة 50 منحة تدريبية مقدمة من الامريكان، لقوات أمن المحافظة.