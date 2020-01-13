بن حبريش يزور الشخصية الاعلامية والرياضية عزيز الثعالبي

زار وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي صباح اليوم الشخصية الاعلامية والرياضية المعروفة عزيز الثعالبي.

وخلال الزيارة تبادل وكيل أول حضرموت الأحاديث الودية مع الأستاذ الثعالبي وذكرياته حول العديد من الأعمال والأنشطة التي قام بها في مجالات الصحافة والفن والرياضة، إلى جانب مسؤولياته الإدارية وفي العمل الرياضي بحضرموت وأهتمامه بجوانب النشر مشيرًا إلى اهتمامه بتدوين وتوثيق الحركة الرياضية التي ارتبط بها قرابة الخمسين عاما من خلال إصداره كتاب “عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت” إلى جانب كتابيه عن : “محمد جمعة خان (الأغنية الحضرمية الخالدة)، والتربوي والمسرحى الأستاذ سالم عبداللاه الحبشي” إبحار في مسيرته في مجال المسرح”.

وأشاد الشيخ بن حبريش بعطاءات الأستاذ عزيز الثعالبي الإعلامية والرياضية والإدارية، إلى جانب اهتماماته الفنية والثقافية، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الأستاذ الثعالبي عن الشكر والامتنان لزيارة الشيخ بن حبريش له في منزله مؤكدًا بأن هذه الزيارة لها قيمة معنوية كبيرة في نفسه وتنم عن وفاء وتقدير.

وفي ختام الزيارة قدّم وكيل أول حضرموت درعًا تذكاريًا للأستاذ عزيز الثعالبي تقديرًا لعطاءاته في خدمة المجتمع في المجالات الإعلامية والرياضية والإدارية.