بن دغر يكشف مضامين ومرجعيات اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية أن اتفاق الرياض الذي انطلق من المرجعيات الثلاث هو خطوة على طريق الحل السياسي للحرب والأزمة في اليمن، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب اليمني، ووحدة واستقرار وسيادة اليمن.

وأشار خلال لقائه اليوم بالسفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ إلى أن مخرجات الحوار الوطني قد وفرت أرضية مشتركة لكل التوجهات الوطنية، وأساساً نظرياً لحل أزمة الدولة والمجتمع.

وأكد بن دغر أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هدي رئيس الجمهورية حريص على تحقيق الحل السياسي الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه جدد السفير الصيني دعم بلاده للشرعية الدستورية ووحدة وسيادة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه وأكد أن الصين تبارك كافة الخطوات التي ترعاها المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحل السياسي الشامل المستند على المرجعيات الثلاث، وأن الصين والمجتمع سوف يدعمان كافة الجهود التي من شأنها التقريب بين كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.

وتبادل الأخ مستشار رئيس الجمهورية مع السفير الصيني موضوعات اتفاق الرياض، وضرورة تذليل كافة الصعوبات التي قد تنشأ عند تطبيق بنوده، بما في ذلك الملاحق السياسية والعسكرية والأمنية.