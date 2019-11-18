اليمن العربي

بن عديو يوجه بسرعة استكمال إعادة تأهيل مطار عتق

اليمن العربي اليمن العربي منذ 5 دقائق
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وجه محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، بسرعة استكمال ما تبقى من عملية إعادة تأهيل مطار عتق الدولي.

جاء ذلك خلال ترأسه لقاءً مشتركا للجنتي المناقصات والإشراف على تأهيل المطار، بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير امن المحافظة العميد عوض الدحبول.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، وجه “بن عديو” بضرورة سرعة البت في شراء وتركيب ما تبقى من الأجهزة الرقمية الحديث الخاصة بالتفيش والرقابة الالكترونية على أمتعة المسافرين بالمطار، واستكمال منظومة البنى التحتية لخدماته الأرضية والملاحية وفتح مكتب للهجرة والجوازات بالمطار.

وشدد محافظة شبوة على أهمية الشروع في عملية التوسعة لمداخل مدرجات المطار حتى يتمكن من استيعاب حركة اكبر الطائرات.

كما وجه لجنة المناقصات بالمحافظة بضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بسور المطار وإنزال الإعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.

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إعادة استكمال بسرعة بن تأهيل عتق عديو مطار يوجه

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