بن عطاف: الحكومة نهبت المساعدات ولم تقدم شيئا لعدن

قال, عضو الجمعية الوطنية الشيخ جمال بن عطاف, ان حكومة الشرعية استلمت مساعدات مالية بعد كارثة السيول في عدن ولم تقدم شيئا للشعب الجنوبي.

وتابع في تسجيل صوتي قائلا : “قد سمح المجلس الانتقالي في بداية الامر للحكومة الشرعية بالعودة الى عدن على اساس التخفيف من معاناة الناس ولم تفعل ذلك, وايضا في بيان المجلس الاخير كرر ترحيبه بالحكومة بالرغم انها لم تقدم شيء للشعب”.

واضاف “في حقيقة الامر لقد صرف للحكومة اثنان مليار ريال ولم يستفيد منها أي مواطن يمني, ولم يقدم محافظ محافظة عدن أي مبلغ لرفع الاذى عن العاصمة عند سريان السيول, بعكس اعمال المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سخر فرق انقاذ, واصدر نداء الى الحزام الامني لمساعدة المتضررين, وتم النزول الى الميدان وابعاد المخلفات وصرفوا مبالغ مالية للمتضررين لأجل ايوائهن”.

وتابع “ابناء الجنوب في الخارج عملوا على جمع مبالغ مالية بلغت ربع مليار ريال يمني, وايضا ابناء عدن قاموا بعمل شجاع ومبادرات مجتمعية للحد من الكارثة”.

واختتم حديثه “المجلس الانتقالي قدم الكثير للشعب وليس بيده أي ايرادات او اموال من اموال الدولة حتى يتم محاسبته “.