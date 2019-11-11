المشهد العربي

بن عطاف: علم الجنوب الوحيد الذي رفع أثناء تحرير الجنوب

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 22 دقيقة
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فند عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، أسباب وضع علم الجنوب فوق خط احمر.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “علم الجنوب هو العلم الوحيد الذي رفع أثناء تحرير الجنوب”.

وتابع: “يسكن في علم الجنوب أرواح ما يزيد عن ١٥ ألف شهيد وآلام عشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين منذ ٢٥ عاماً”.

وأضاف: “هو علم دولة دخلت في وحدة تم الغدر بها بقوة السلاح.. ووضعناه على صدورنا أثناء توقيع اتفاق الرياض”.

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المشهد العربي

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