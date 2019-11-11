المشهد العربي
بن عطاف: علم الجنوب الوحيد الذي رفع أثناء تحرير الجنوب
فند عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، أسباب وضع علم الجنوب فوق خط احمر.
وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “علم الجنوب هو العلم الوحيد الذي رفع أثناء تحرير الجنوب”.
وتابع: “يسكن في علم الجنوب أرواح ما يزيد عن ١٥ ألف شهيد وآلام عشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين منذ ٢٥ عاماً”.
وأضاف: “هو علم دولة دخلت في وحدة تم الغدر بها بقوة السلاح.. ووضعناه على صدورنا أثناء توقيع اتفاق الرياض”.