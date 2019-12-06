4 مايو
بن عطاف: كل الأبواب مغلقة أمام الجزيرة
اخبار وتقارير
الجمعة – 06 ديسمبر 2019 – الساعة 08:32 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، أن كل الأبواب مغلقة أمام قناة الجزيرة.
وكتب بن عطاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: “السعودية موجودة في عدن، ونفس السعودية موجودة في أبين وشبوة، اللجان المشتركة للمجلس الانتقالي وللشرعية موجودين في الرياض”.
وتابع: ” يعني لا تحلم قناة الجزيرة ولا قنوات الإخوان ولا عصابات الحروب؛ أن يوجدوا ثغرة يدخلوا منها، كل الأبواب مغلقة أمامهم، وسيتم تنفيذ بنود الاتفاق وإن تأخرت”.