بن عطاف: كل الأبواب مغلقة أمام الجزيرة

4 مايو / خاص



أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، أن كل الأبواب مغلقة أمام قناة الجزيرة.

وكتب بن عطاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: “‏السعودية موجودة في ‎عدن، ونفس السعودية موجودة في ‎أبين وشبوة، اللجان المشتركة للمجلس الانتقالي وللشرعية موجودين في ‎الرياض”.

وتابع: ” يعني لا تحلم قناة الجزيرة ولا قنوات الإخوان ولا عصابات الحروب؛ أن يوجدوا ثغرة يدخلوا منها، كل الأبواب مغلقة أمامهم، وسيتم تنفيذ بنود الاتفاق وإن تأخرت”.