4 مايو

بن عطاف: كل الأبواب مغلقة أمام الجزيرة

6 ديسمبر، 2019
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اخبار وتقارير

الجمعة – 06 ديسمبر 2019 – الساعة 08:32 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، أن كل الأبواب مغلقة أمام قناة الجزيرة.
وكتب بن عطاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: “‏السعودية موجودة في ‎عدن، ونفس السعودية موجودة في ‎أبين وشبوة، اللجان المشتركة للمجلس الانتقالي وللشرعية موجودين في ‎الرياض”.
وتابع: ” يعني لا تحلم قناة الجزيرة ولا قنوات الإخوان ولا عصابات الحروب؛ أن يوجدوا ثغرة يدخلوا منها، كل الأبواب مغلقة أمامهم، وسيتم تنفيذ بنود الاتفاق وإن تأخرت”.


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أمام الأبواب الجزيرة بن عطاف كل مغلقة

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