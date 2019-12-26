المشهد العربي

بن عطاف يستنكر خضوع ٢٥ مليونا في الشمال لعملة الحوثي

26 ديسمبر، 2019
0

استنكر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية جمال بن عطاف، خضوع شعب اليمن في الشمال للعملة التي أطلقها الحوثي.

وكتب بن عطاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏أتعجب كيف لشعب تعداده 25 مليوناً في الشمال يقول له الحوثي هذه هي العملة الرسمية ولا تتعاملوا مع طبعة البنك المركزي في عدن”.

وتابع: “بإمكان هذا الشعب التعامل بالعملة الجديدة كنوع من الاحتجاج على سياسات الحوثي ولن يستطيع إجبار 25 مليوناً أو يسطر عليهم”.

وأضاف: “لا أجد تفسيراً للخضوع والاستسلام”.

أخبار ذات صلة

الوسوم
٢٥ الحوثي الشمال بن خضوع عطاف في لعملة مليونا يستنكر

إقرا أيضا

Photo of استمرار موجة البرد في حضرموت وشبوة والمهرة للسبت القادم (صور)

استمرار موجة البرد في حضرموت وشبوة والمهرة للسبت القادم (صور)

26 ديسمبر، 2019
Photo of المطيري لـأردوغان: الأرض العربية محرمة عليكم

المطيري لـأردوغان: الأرض العربية محرمة عليكم

26 ديسمبر، 2019
Photo of جرائم الحوثي واتفاق السويد.. إرهابٌ يتكرر كل يوم

جرائم الحوثي واتفاق السويد.. إرهابٌ يتكرر كل يوم

26 ديسمبر، 2019
Photo of مدنيون بين الحوثي والخنازير.. تفشي أكبر وإهمال أبشع

مدنيون بين الحوثي والخنازير.. تفشي أكبر وإهمال أبشع

26 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق