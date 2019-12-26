بن عطاف يستنكر خضوع ٢٥ مليونا في الشمال لعملة الحوثي

استنكر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية جمال بن عطاف، خضوع شعب اليمن في الشمال للعملة التي أطلقها الحوثي.

وكتب بن عطاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏أتعجب كيف لشعب تعداده 25 مليوناً في الشمال يقول له الحوثي هذه هي العملة الرسمية ولا تتعاملوا مع طبعة البنك المركزي في عدن”.

وتابع: “بإمكان هذا الشعب التعامل بالعملة الجديدة كنوع من الاحتجاج على سياسات الحوثي ولن يستطيع إجبار 25 مليوناً أو يسطر عليهم”.

وأضاف: “لا أجد تفسيراً للخضوع والاستسلام”.