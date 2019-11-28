بن عطاف يوجه ضربة قوية لمن يشكك في نجاح قوات الجنوب بتحرير محافظات اليمن من الحوثي

رد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، على من يشكك في نجاح قوات الجنوب في تحرير أكثر من 450 كيلو على طول الساحل الغربي وصولاً إلى مشارف مدينة الحديدة.

وكتب ‏بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “نجاح القوات الجنوبية ممثلة بالعمالقة بقيادة السعودية وإسناد ميداني من دولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير اكثر من 450 كيلو على طول الساحل الغربي وصولاً إلى مشارف مدينة الحديدة، وفشل قوات علي محسن الأحمر على الجانب الآخر في ميدي وحرض رغم الدعم نفسه وأكثر، على ماذا يدل برأيك؟”.