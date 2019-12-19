بن عطية: الإصلاح يتحالف مع فاسدي الشرعية على تعذيب الشعب

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن ممارسات إخوانية تتطلب الدعوة لحل حزب الإصلاح الإخواني في اليمن.

وكتب بن عكية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “ندعو إلى ‎حل حزب الإصلاح لأنه تأسس للانقلاب على اتفاق الوحدة وهذا باعتراف مؤسسه الأحمر”.

وتابع: “حزب الإصلاح أسس جمعيات وعبرها يدعم الإرهابيين، وقسم أتباعه قسمين.. قسم يخترق الشرعية وقسم مع تركيا وقطر والحوثي ضد التحالف”.

وأضاف: “نطالب بحله لأنه يتحالف مع الفاسدين في الشرعية على تعذيب الشعب”.