بن عطية: الانتقالي سيتعامل بحزم مع دعاة الفوضى المدعومين من قطر

4مايو/ خاص

علق عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية على الدعوات المطالبة بالتظاهر عند البنك الاهلي بعدن في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا مؤكدا ان الانتقالي سيتعامل بحزم مع تلك الدعوات وفق الحظر الجزئي الذي اعلنه.

وقال بن عطية في تغريدة له على تويتر: العالم كله يفرض الحظر وينصح بالتباعد بسبب جائحة كورونا فمن يصدق ان هناك بني آدم يدعون للتظاهر عند البنك الأهلي بعدن ليطالبون بتحويل إيرادات عدن إلى الرياض ومأرب.

وتابع قائلا:الإنتقالي أعلن الحظر الجزئي وأعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب وسيتعامل بحزم مع دعاة الفوضى المدعومين من قطر.