بن عطية في محافظة الجوف يتفقد دور القران الكريم ويزور جامعها الكبير









تفقد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية خلال زيارته الميدانية لمحافظة الجوف دار القرآن الكريم بالمحافظة وسير العمل فيها بعد أن دمرته المليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية..

كما قام معالي وزير الأوقاف بزيارة الجامع الكبير بالحزم بعد اكتمال ترميمه, وهو جامع يستوعب أكثر من ألف مصلي..

وفي الزيارة أشاد وزير الأوقاف بدور محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي في دعم مكتب الأوقاف بالمحافظة, ودور مكتب الأوقاف , وكل العالمين على جهودهم .