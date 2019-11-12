المشهد العربي

بن عطية: لم يتبق أمام الميسري والجبواني إلا الانتحار

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 23 دقيقة
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أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أن فضيحة الميسري والجبواني وجباري بعد لقائهم بقيادات حوثية عززت ثقة المجلس الانتقالي الجنوبي عند التحالف العربي.

وكتب ‏بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الخازوق الذي وقع للميسري والجبواني عزز ثقة الإنتقالي عند التحالف وسيأخذ الميسري إلى صفوف الحوثي”.

وتابع: “بعد الفضيحة أغلقت كل الأبواب في وجهه ولم يتبق أمامه إلا الانتحار إن كان فيه ذرة رجولة أو التوجه إلى صنعاء ليكمل مشروعه الجبان”.

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المشهد العربي

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