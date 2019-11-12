المشهد العربي
بن عطية: لم يتبق أمام الميسري والجبواني إلا الانتحار
أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أن فضيحة الميسري والجبواني وجباري بعد لقائهم بقيادات حوثية عززت ثقة المجلس الانتقالي الجنوبي عند التحالف العربي.
وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الخازوق الذي وقع للميسري والجبواني عزز ثقة الإنتقالي عند التحالف وسيأخذ الميسري إلى صفوف الحوثي”.
وتابع: “بعد الفضيحة أغلقت كل الأبواب في وجهه ولم يتبق أمامه إلا الانتحار إن كان فيه ذرة رجولة أو التوجه إلى صنعاء ليكمل مشروعه الجبان”.