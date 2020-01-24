بن عطية: معارك نهم الوهمية تمهد لتسليمها إلى الحوثي

استنكر وضاح بن عطية، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، مزاعم أبواق حكومة الشرعية عن شن معارك في نهم ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحذر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس، من إن “ترويج إعلام الإخوان لمعارك نهم يأتي مقدمة لتسليم نهم للحوثي”، متساءلا: “كيف تكون معارك ولم نر جثث قتلى كما نراها في جبهات الضالع؟”.

وأشار إلى أن: “سيطرة الحوثيين على مفرق الجوف مأرب تم عبر معارك وهمية وفي الحقيقة تسليم من أتباع علي محسن للحوثيين وفقا وصفقة سرية وهناك مؤشرات أن ذلك يتم برعاية قطرية”، منبها إلى أن مزاعم المعارك قد تكون مقدمة لتسليمها للمليشيا الحوثية.