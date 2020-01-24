المشهد العربي

بن عطية: معارك نهم الوهمية تمهد لتسليمها إلى الحوثي

24 يناير، 2020
0

استنكر وضاح بن عطية، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، مزاعم أبواق حكومة الشرعية عن شن معارك في نهم ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحذر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس، من إن “ترويج إعلام الإخوان لمعارك نهم يأتي مقدمة لتسليم نهم للحوثي”، متساءلا: “كيف تكون معارك ولم نر جثث قتلى كما نراها في جبهات الضالع؟”.

وأشار إلى أن: “سيطرة الحوثيين على مفرق الجوف مأرب تم عبر معارك وهمية وفي الحقيقة تسليم من أتباع علي محسن للحوثيين وفقا وصفقة سرية وهناك مؤشرات أن ذلك يتم برعاية قطرية”، منبها إلى أن مزاعم المعارك قد تكون مقدمة لتسليمها للمليشيا الحوثية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلى الحوثي الوهمية بن تمهد عطية لتسليمها معارك نهم

إقرا أيضا

Photo of توزيع أطنان من المساعدات الإماراتية في حضرموت

توزيع أطنان من المساعدات الإماراتية في حضرموت

24 يناير، 2020
Photo of هلال الإمارات يطلع على احتياجات جمعية الطموح بالمكلا

هلال الإمارات يطلع على احتياجات جمعية الطموح بالمكلا

24 يناير، 2020
Photo of ناشط: أكاذيب الشرعية سقطت مع نهم

ناشط: أكاذيب الشرعية سقطت مع نهم

24 يناير، 2020
Photo of بن كليب: الشرعية سلمت نهم للبقاء في الجنوب

بن كليب: الشرعية سلمت نهم للبقاء في الجنوب

24 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق