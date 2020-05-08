المشهد العربي

بن عطية مُهاجمًا الشرعية: سرقوا إيرادات كبيرة من العاصمة عدن.. والانتقالي فضحهم

8 مايو، 2020
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هاجم الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، حكومة الشرعية، مؤكدًا أنهم سرقوا الإيرادات الكبيرة من العاصمة عدن ولم يحاسبوا فاسد، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي فضحهم.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “سنوات وهم يحملون الانتقالي مسؤولية فشل الشرعية ويقولون أنتم من أخرج الحكومة وأنتم من يسيطر على الميناء وووالخ وعندما أعلن الانتقالي الإدارة الذاتية جن جنونهم”.

وأضاف: “سنوات وهم يسرقون الإيرادات الكبيرة من عدن ولم يحاسبوا فاسد ولم يوفروا أبسط الخدمات وخلال أيام فضحهم الانتقالي وعراهم”.

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