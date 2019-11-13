المشهد العربي

بن عطية: هناك مخطط إخواني حوثي بدعم قطري وتركي وإيراني لإفشال اتفاق الرياض

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 8 دقائق
0 أقل من دقيقة

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن مخطط إخواني حوثي قطري تركي إيراني، لإفشال اتفاق الرياض.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك مؤشرات على أن حزب الإصلاح وحلفائه الفاسدين في الشرعية اتفقوا مع الحوثي على إفشال إتفاق الرياض بدعم وتمويل من قطر وتركيا وإيران”.

وتابع: “يبدو أنهم اتفقوا على استهداف قوات التحالف وشراء ذمم وتحريض إعلامي لإثارة الشارع الجنوبي ضد السعودية واستفزاز الإنتقالي وتخريب المنشآت”.

الوسوم
إخواني اتفاق الرياض بدعم بن حوثي عطية قطري لإفشال مخطط هناك وإيراني وتركي
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط تهريب شحنة أسيد بلحج خلال تهريبها إلى عدن

إحباط تهريب شحنة أسيد بلحج خلال تهريبها إلى عدن

منذ 26 دقيقة
Photo of النسي لإخوان الشرعية: أنتم انتهيتم بالنسبة للجنوبيين

النسي لإخوان الشرعية: أنتم انتهيتم بالنسبة للجنوبيين

منذ 45 دقيقة
Photo of المطيري: عدن ترحب بكل مخرجات اتفاق الرياض

المطيري: عدن ترحب بكل مخرجات اتفاق الرياض

منذ ساعة واحدة
Photo of أنباء عن مقتل 5 عسكريين في انفجار داخل معسكر بمأرب

أنباء عن مقتل 5 عسكريين في انفجار داخل معسكر بمأرب

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق