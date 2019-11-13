بن عطية: هناك مخطط إخواني حوثي بدعم قطري وتركي وإيراني لإفشال اتفاق الرياض

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن مخطط إخواني حوثي قطري تركي إيراني، لإفشال اتفاق الرياض.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك مؤشرات على أن حزب الإصلاح وحلفائه الفاسدين في الشرعية اتفقوا مع الحوثي على إفشال إتفاق الرياض بدعم وتمويل من قطر وتركيا وإيران”.

وتابع: “يبدو أنهم اتفقوا على استهداف قوات التحالف وشراء ذمم وتحريض إعلامي لإثارة الشارع الجنوبي ضد السعودية واستفزاز الإنتقالي وتخريب المنشآت”.