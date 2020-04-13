المشهد العربي
بن عطية يشن هجوما حادا على الإرهابي علي محسن الأحمر
شن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، اليوم الأحد، هجوما حادا على الإرهابي على محسن الأحمر.
وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”لماذا تعين علي محسن نائب رئيس ؟هل قاتل الحوثي أم سلم المنطقة الشمالية وهرب هل جمع القبائل حوله أم جمع اللصوص وقبائلهم تقاتل مع الحوثي”.
وأضاف :”هل أعطى الجيش معنوية أم جعل منه أضحوكة للسقوط، هل حرر تعز سبب تغيير بحاح أم سلم الجوف، هل كان تعيينه لقتال الحوثي أم لتفجير الفتن بالجنوب”.