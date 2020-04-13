المشهد العربي

بن عطية يشن هجوما حادا على الإرهابي علي محسن الأحمر

13 أبريل، 2020
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شن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، اليوم الأحد، هجوما حادا على الإرهابي على محسن الأحمر.
 
وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”لماذا تعين علي محسن نائب رئيس ؟هل قاتل الحوثي أم سلم المنطقة الشمالية وهرب هل جمع القبائل حوله أم جمع اللصوص وقبائلهم تقاتل مع الحوثي”.

وأضاف :”هل أعطى الجيش معنوية أم جعل منه أضحوكة للسقوط، هل حرر تعز سبب تغيير بحاح أم سلم الجوف، هل كان تعيينه لقتال الحوثي أم لتفجير الفتن بالجنوب”.

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