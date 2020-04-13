بن عطية يُطالب بالتعامل مع أي تعزيزات تصل لمليشيا الإخوان بشقرة

قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن أي تعزيزات للمليشيات الإخوانية المتواجدة في شقرة ستكون مخالفة وذلك بموجب وقف إعلان التحالف لوقف إطلاق النار واتفاق الرياض، مُطالبًا التحالف بالتعامل مع تلك التعزيزات.

وكتب في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “التحالف العربي أعلن وقف إطلاق النار وقبل ذلك فإن اتفاق الرياض أقر في بنده الأول من الملحق العسكري عودة القوت التي قدمت إلى أبين وشبوة إلى مواقعها في مأرب وأي قوات تتحرك هذه الأيام لتعزيز مليشيات بن معيلي في شقرة فهي مخالفة وسيكون واجب على التحالف تدميرها أو دعم من يدمرها”.