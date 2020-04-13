المشهد العربي

بن عطية يُطالب بالتعامل مع أي تعزيزات تصل لمليشيا الإخوان بشقرة

13 أبريل، 2020
0

قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن أي تعزيزات للمليشيات الإخوانية المتواجدة في شقرة ستكون مخالفة وذلك بموجب وقف إعلان التحالف لوقف إطلاق النار واتفاق الرياض، مُطالبًا التحالف بالتعامل مع تلك التعزيزات.

وكتب في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “التحالف العربي أعلن وقف إطلاق النار وقبل ذلك فإن اتفاق الرياض أقر في بنده الأول من الملحق العسكري عودة القوت التي قدمت إلى أبين وشبوة إلى مواقعها في مأرب وأي قوات تتحرك هذه الأيام لتعزيز مليشيات بن معيلي في شقرة فهي مخالفة وسيكون واجب على التحالف تدميرها أو دعم من يدمرها”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أي الإخوان بالتعامل بشقرة بن تصل تعزيزات عطية لمليشيا مع يطالب

إقرا أيضا

Photo of انتقالي سقطرى يؤيد اختيار بن قبلان لقيادته (صور)

انتقالي سقطرى يؤيد اختيار بن قبلان لقيادته (صور)

13 أبريل، 2020
Photo of قرار بفحص مخالطي مصاب كورونا في الشحر

قرار بفحص مخالطي مصاب كورونا في الشحر

13 أبريل، 2020
Photo of السبع يُطالب الأتراك بمحاسبة أردوغان (تفاصيل)

السبع يُطالب الأتراك بمحاسبة أردوغان (تفاصيل)

13 أبريل، 2020
Photo of وزير الاتصالات الحوثي يحاصر نائبه الجديد

وزير الاتصالات الحوثي يحاصر نائبه الجديد

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق