بن عفيف وخدابخش يتفقدان حالة الاشتباه بكورونا وتجهيزات المحجر الصحي(صور)

عدن24-خاص

قام اليوم الجمعة العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية والدكتور جمال خدابخش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن بزيارة تفقدية إلى المحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.

وخلال الزيارة تفقد بن عفيف وخدابخش مرافق وأقسام المحجر الصحي واطلعا على مستوى الخدمات التي يقدمها المحجر وكذا الجاهزية الطبية لاستقبال الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس.

كما قام قائد قوات حماية المنشآت ومدير مكتب الصحة بتفقد الحالة الموجودة بالمستشفى والاطمئنان على صحته والتأكد بأنه مشتبه به فقط كون المريض يعاني من مرض القلب وقد اجريت له عملية دعامات.

كما قام بن عفيف وخدابخش بتفقد قسمي الانعاش الجراحي والانعاش الباطني وزيارة عامل الكهرباء الذي اصيب بانفجار محول كهربائي قبل أيام مطمئنين على صحته والوقوف بجانبه حيث يعد أحد الجنود المجهولين الذين يقدمون حياتهم رخيصة لاجل هذا الوطن.

حضر الجولة التفقدية كلا من قائد الكتيبة الثانية بقوات حماية المنشآت الحكومية سالم عفيف واركان الكتيبة الثانية عارف ماهر وركن التوجيه المعنوي جهاد جوليد وركن الرقابة محمد سالم.

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