“بن عفيف” يؤكد استعداد قوات حماية المنشآت للمشاركة في حملة الرش الضبابي بعدن

عدن(المندب نيوز)خاص

أكد العميد أحمد مهدي بن عفيف ، استعداد قوات قوات حماية المنشآت الحكومية للمشاركة في حملة الرش الضبابي المزمع انطلاقها خلال الأيام القادمة بالعاصمة عدن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العميد أحمد بن عفيف في مكتبه بمعسكر الصولبان بالدكتور محمد مصطفى مدير عام الرعاية الصحية بالعاصمة عدن والأستاذ صقر طارق السقاف مدير الرقابة والتقييم في وزارة الصحة العامة والسكان.

وخلال اللقاء ناقش العميد أحمد بن عفيف والدكتور محمد مصطفى الجهود المشتركة بين قوات حماية المنشآت الحكومية ومكتب الرعاية الصحة في عدن استعدادا لانطلاق حملة الرش الضبابي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت بن عفيف خلال اللقاء إلى استعداد قوات حماية المنشآت الحكومية للمشاركة الفاعلة وتقديم كافة اشكال المساعدة لتنفيذ حملة الرش الضبابي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد قائد قوات حماية المنشآت الحكومية على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد التام لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي الفيروس في عدن وباقي المحافظات والعمل على توعية المواطنين بمخاطر الفيروس.

وأشار بن عفيف إلى أن قوات حماية المنشآت الحكومية في أتم الجاهزية والاستعداد للمساهمة مع وزارة الصحة ومكتب الوزارة بعدن في تنفيذ أي حملات وقائية من فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص في مرافق ومؤسسات الدولة التي تتولى حمايتها.

وقدم العميد أحمد بن عفيف شكره لقوات التحالف ممثلة بالسعودية والإمارات على دعم قوات حماية المنشآت الحكومية وكذا تقديم التسهيلات الكبيرة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذا الطواقم الطبية للعمل على الحد من مخاطر فيروس كورونا.

من جانبه أشاد الدكتور محمد مصطفى بالدور الهام الذي تقوم به قوات حماية المنشآت الحكومية ومساهمتها في تأمين المرافق الصحية والمستشفيات بعدن ومبادرتها دوما لتحمل المسؤولية الكبيرة خدمة للمواطنين.

ودعا مدير الرعاية الصحية بعدن كافة المواطنين للمساعدة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ومكتبها في عدن لتجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وعقب اللقاء قام العميد أحمد بن عفيف ومعه الدكتور محمد مصطفى والأستاذ صقر طارق السقاف بتفقد أجهزة الرش والأطلاع على جاهزيتها لتنفيذ الحملة خلال الأيام القادمة.

وخلال تفقد الأجهزة اطلع قائد قوات حماية المنشآت الحكومية على أهداف حملة الرش الضبابي مستمعا لشرح مفصل عن الحملة.