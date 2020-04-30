بن عفيف يبحث مع عميد كلية التربية بعدن سُبل تأمينها

4 مايو / خاص



التقى العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية اليوم في مكتبه بالدكتور سالم لجدع عميد كلية التربية بجامعة عدن.

وفي مستهل اللقاء رحب العميد أحمد بن عفيف بالدكتور سالم لجدع والذي بدوره شكر قائد قوات حماية المنشآت على حسن الاستقبال.

وخلال اللقاء بحث بن عفيف ولجدع سُبل تأمين كلية التربية من قبل قوات حماية المنشآت الحكومية.

وقال العميد أحمد بن عفيف أن قوات حماية المنشآت الحكومية ستبذل كافة جهودها لتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية وفي مقدمتها المرافق التعليمية مثلا الكليات.

وأشار إلى أن قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تقدم دعما كبيرا لقوات حماية المنشآت الحكومية لانجاح مهامها في تأمين وحماية المرافق والمؤسسات الحكومية.

من جانبه أكد الدكتور سالم لجدع أن كلية التربية بعدن تحتاج إلى فريق أمني متخصص مشيرا إلى أن منتسبي قوات حماية المنشآت الحكومية يتمتعون بخبرة عالية ويقظة أمنية كبيرة مكنتهم من تأمين العديد من مرافق الدولة.

وأشاد عميد كلية التربية بالدور الكبير لقوات حماية المنشآت الحكومية مقدما شكره لقائدها للعميد أحمد بن عفيف وكافة منتسبيها.

