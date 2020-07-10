بن فريد:مليشيات الإخوان وعبيدالأحمر جعلوا لهم مع كل قبيلة في شبوة ثأر

علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على المواجهات التي شهدتها مديرية ميفعة امس بين ابناء القبائل ومليشيا الاخوان الارهابية التابعة للشرعية.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر:مليشيات الإخوان وعبيدالأحمر جعلوا لهم مع كل قبيلة في شبوة ثأر.

وتابع قائلا:سيجدون أسود الجنوب تتربص لهم في كل طريق وتحت كل قمة جبل وفي كل قرية يحاولون أن يدخلوها أو يمروا عبرها ، ذلك لأنهم أذناب احتلال تجردوا من الخجل والحياء طمعا في مال مدنس بعبودية مذلة.

واضاف:فهنياء لهم الخوف والمذلةوالعار.