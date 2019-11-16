المشهد العربي

بن فريد: أعلام الجنوب ترفرف أمام مطار عدن (صورة)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 3 دقائق
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نشر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي بأوروبا، أحمد عمر بن فريد، صورة لأعلام الجنوب وهي ترفرف أمام مطار عدن، وعلق على الصورة مشبهاً شموخ الشعب الجنوبي بشموخ جبل شمسان.

وكتب “بن فريد” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “اجمل هدية وصلتني اليوم من عدن .. أعلام الجنوب ترفرف فوق أعمدة الإنارة أمام مدرج مطار عدن الدولي”.

وأضاف: “ويبدو جبل شمسان يقف شامخا كشموخ شعبنا العظيم وكأنما وحاله يقول كم من أحداث حصلت في هذه المدينة الجميلة وانتهت وبقيت شامخا ومعي شعب الجنوب”.

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