4 مايو
بن فريد : الحكومة الشرعية لن تفرط بالثروات التي تستحوذ عليها من موارد الدولة بتنفيذ إتفاق الرياض
اخبار وتقارير
الأربعاء – 25 ديسمبر 2019 – الساعة 09:54 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
تحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في اروبا احمد عمر بن فريد على تلاعب الحكومة وفسادها بالقطاعات الايرادية الجنوبية.
وقال بن فريد في تغريدة على منصة تويتر: ” إذا كان التلاعب في قطاعات النفط يدر على حكومة الفساد مئات الملايين من الدولارات الى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالنقل والثروات السمكية والمعونات الدولية”.
وأضاف ” فكيف لمن لديه كل هذه الموارد أن يفرط فيها بتنفيذ إتفاق الرياض؟
وتابع ” حتما ليس من مصلحتهم ذلك ولا حتى إنهاء الحرب !.. هؤلاء كارثة على الكل.