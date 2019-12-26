بن فريد : الحكومة الشرعية لن تفرط بالثروات التي تستحوذ عليها من موارد الدولة بتنفيذ إتفاق الرياض

4 مايو / خاص



تحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في اروبا احمد عمر بن فريد على تلاعب الحكومة وفسادها بالقطاعات الايرادية الجنوبية.

وقال بن فريد في تغريدة على منصة تويتر: ” إذا كان التلاعب في قطاعات النفط يدر على حكومة الفساد مئات الملايين من الدولارات الى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالنقل والثروات السمكية والمعونات الدولية”.

وأضاف ” فكيف لمن لديه كل هذه الموارد أن يفرط فيها بتنفيذ إتفاق الرياض؟

وتابع ” حتما ليس من مصلحتهم ذلك ولا حتى إنهاء الحرب !.. هؤلاء كارثة على الكل.

