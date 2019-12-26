4 مايو

بن فريد : الحكومة الشرعية لن تفرط بالثروات التي تستحوذ عليها من موارد الدولة بتنفيذ إتفاق الرياض

26 ديسمبر، 2019
801

اخبار وتقارير

الأربعاء – 25 ديسمبر 2019 – الساعة 09:54 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


تحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في اروبا احمد عمر بن فريد على تلاعب الحكومة وفسادها بالقطاعات الايرادية الجنوبية.
وقال بن فريد في تغريدة على منصة تويتر: ” إذا كان التلاعب في قطاعات النفط يدر على حكومة الفساد مئات الملايين من الدولارات الى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالنقل والثروات السمكية والمعونات الدولية”.
وأضاف ” فكيف لمن لديه كل هذه الموارد أن يفرط فيها بتنفيذ إتفاق الرياض؟
وتابع ” حتما ليس من مصلحتهم ذلك ولا حتى إنهاء الحرب !.. هؤلاء كارثة على الكل.


أخبار ذات صلة

الوسوم
إتفاق التي الحكومة الدولة الرياض الشرعية بالثروات بتنفيذ بن تستحوذ تفرط عليها فريد لن من موارد

إقرا أيضا

Photo of اقتصادية انتقالي لحج تُقيم ورشة عمل حول "تنوع الموارد الطبيعية والبيئية

اقتصادية انتقالي لحج تُقيم ورشة عمل حول "تنوع الموارد الطبيعية والبيئية

26 ديسمبر، 2019
Photo of رئيس انتقالي حضرموت يطلع على مشاكل موظفي الضرائب المضربين عن العمل

رئيس انتقالي حضرموت يطلع على مشاكل موظفي الضرائب المضربين عن العمل

26 ديسمبر، 2019
Photo of في اطار الحملة الأمنية .. انتشار شرطة نسائية في شوارع العاصمة عدن

في اطار الحملة الأمنية .. انتشار شرطة نسائية في شوارع العاصمة عدن

26 ديسمبر، 2019
Photo of محلل سياسي وعسكري :مليشيا الحوثي تستميت من اجل اجتياح بوابة الجنوب الضالع

محلل سياسي وعسكري :مليشيا الحوثي تستميت من اجل اجتياح بوابة الجنوب الضالع

26 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق