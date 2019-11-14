المشهد العربي

بن فريد: الوحدة الوطنية الجنوبية من أهم شروط استعادة الدولة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 10 دقائق
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أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد،
أن ‏استعادة الجنوب كدولة مستقلة مهمة ليست بالسهلة كما يعتقد البعض في ظل هذه الظروف المعقدة داخليا وخارجيا.

وقال بن فريد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي، إن هذه المهمة “تتطلب جهد سياسي دقيق ومكثف والأهم من ذلك العمل من أجل الهدف العام وعدم تقديم الخاص عليه”.

وشدد على أن “الوحدة الوطنية الجنوبية تعتبر من أهم شروط نجاح مسعانا فلا يجب التفريط فيها”.

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