بن فريد: عدن هي منصة مشروعنا الوطني ومعقل الأبطال من كل محافظات الجنوب العربي

4مايو/ خاص

علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في اوروبا احمد عمر بن فريد على تخرج دفعة “الصاعقة” من أبناء شبوة من معسكر الصولبان بالعاصمة عدن امس الخميس.

وقال بن فريد في تعليقه على صور نشرها بصفحته بتويتر من تدريبات دفعة “الصاعقة” قائلا: مشهد يسحق كل تخرصات دعاة المناطقية بأن عدن لم تعد للجنوب ككل !

وتابع قائلا:بل هي منصة مشروعنا الوطني وحاضنة الجميع ومعقل الأبطال من كل محافظات الجنوب العربي وهاهم أبناء شبوة يستعدون على ترابها من أجل الجنوب .