بن فريد: قيادة الانتقالي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تلتزم قيادة المجلس الانتقالي بتحقيق هدف التحرير والاستقلال ومعنا في ذلك خيرة قيادات الجنوب المستقلة وجماهير شعب الجنوب بشكل عام”.

وأضاف: “وعلينا أن نثق في القيادة وفي جميع الخطوات السياسية، وأن ندرك أن العمل السياسي يختلف عن العمل الثوري والمهم أن نثق ببعضنا وبالتحالف العربي بقيادة المملكة”.