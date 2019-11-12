المشهد العربي

بن فريد: قيادة الانتقالي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 23 دقيقة
0 أقل من دقيقة

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تلتزم قيادة المجلس الانتقالي بتحقيق هدف التحرير والاستقلال ومعنا في ذلك خيرة قيادات الجنوب المستقلة وجماهير شعب الجنوب بشكل عام”.

وأضاف: “وعلينا أن نثق في القيادة وفي جميع الخطوات السياسية، وأن ندرك أن العمل السياسي يختلف عن العمل الثوري والمهم أن نثق ببعضنا وبالتحالف العربي بقيادة المملكة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of ثقافية الانتقالي في دار سعد تتنظم محاضرة عن السلام المجتمعي

ثقافية الانتقالي في دار سعد تتنظم محاضرة عن السلام المجتمعي

منذ 7 دقائق
Photo of كوريا الجنوبية: اتفاق الرياض تقدم إيجابي

كوريا الجنوبية: اتفاق الرياض تقدم إيجابي

منذ 39 دقيقة
Photo of لقور يتسائل: لماذا هذا الإصرار الحوثي على الانتحار عند بوابة الضالع؟

لقور يتسائل: لماذا هذا الإصرار الحوثي على الانتحار عند بوابة الضالع؟

منذ 56 دقيقة
Photo of بن فريد يُعلق على زيارة خالد بن سلمان لعمان (تفاصيل)

بن فريد يُعلق على زيارة خالد بن سلمان لعمان (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق